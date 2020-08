GM recupera veículo que tinha acabado de ser roubado

Na manhã de segunda-feira, 24 de agosto, um veículo Kangoo foi roubado na avenida Independência, próximo a uma loja de materiais de construção, e localizado logo depois, pela viatura da patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Araucária, que efetuava rondas na região do Jardim Palomar. A equipe percebeu que o carro estava parado na via, atrapalhando o trânsito, e fez a abordagem. Ao consultar as placas, constatou que se tratava de um veículo roubado.

Dentro do Kangoo havia um homem, que estava tentando dar a partida, mas não conseguiu devido à falta de combustível. O indivíduo foi detido e, bastante alterado, foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da autoridade de plantão. O carro foi entregue na DP, para procedimentos administrativos.

Foto: divulgação