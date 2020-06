GM teve trabalho para conter aglomerações no final de semana

O final de semana foi tenso em Araucária no que diz respeito ao descumprimento do último decreto municipal. Desde a manhã de sábado, 27 de junho, a Guarda Municipal recebeu dezenas de chamadas, com denúncias de locais onde ocorriam aglomerações de pessoas. As equipes realizaram inúmeras orientações nos comércios, praças, parques e residências. Também foram efetuadas algumas notificações por perturbação da tranquilidade, baseadas na Lei 9605/98 (Lei Ambiental) e multa, onde somente a notificação não foi suficiente para coibir as práticas.

Na rua Izidoro Ksiazkiewski, no bairro Costeira, um bar que já havia sido visitado pela GM, estava em pleno funcionamento, porém, com as portas fechadas. Quando as equipes chegaram no local, havia 25 pessoas no seu interior, sem a proteção de máscaras, contrariando os decretos estadual e municipal. A proprietária do estabelecimento foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde assinou Termo Circunstanciado.

Foto: divulgação