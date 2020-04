GMA evita tentativa de suicídio no Thomaz Coelho

No início da tarde de sábado, 4 de abril, a Guarda Municipal recebeu uma chamada do bairro Thomaz Coelho, onde o solicitante informou que uma mulher havia se trancado em um cômodo da casa, de posse de uma faca e ameaçava tirar a própria vida. Ao se constatar a tentativa de suicídio, a GM conseguiu estabelecer uma relação de confiança com a confinada, e acionou apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE), o qual enviou uma equipe especializada para a ocorrência, isolando o perímetro.

Após duas horas de conversa, contando com o suporte técnico do BOPE, o negociador da Guarda conseguiu dissuadir a cidadã, a convencendo a deixar o cômodo. A senhora, que segundo os familiares tem histórico de depressão, foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por uma equipe do SAMU na companhia de seu filho.