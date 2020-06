GMA prende homem que tentou esfaquear o próprio irmão

No início da madrugada desta quarta-feira, 3 de junho, a Guarda Municipal fazia um patrulhamento pela rua das Cerejeiras, no bairro Capela Velha, quando recebeu o pedido de socorro de um cidadão, que teria presenciado uma briga entre irmãos, sendo que um deles estava com uma faca. A equipe chegou ao local rapidamente, e a vítima relatou que seu irmão estava violento e tentou contra sua vida, usando uma arma branca.

Com as características do suposto agressor, a GM fez buscas pelo bairro e conseguiu localizá-lo na rua Pomba. A vítima demonstrou interesse em representar criminalmente contra o próprio irmão. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Foto: divulgação