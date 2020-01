Golpe no Instagram promete vale-compras em nome de rede atacadista

Os golpes em redes sociais não são mais novidade no cotidiano dos internautas. As fraudes normalmente acontecem a partir de um perfil fake, que atrai usuários jogando “iscas” envolvendo ofertas, vagas de emprego, cupons de descontos, sorteios e brindes, se aproveitando do nome de grandes marcas. Na manhã desta quinta-feira, 22 de janeiro, a rede Max Atacadista foi alvo de um destes tipos de incidentes.

Um perfil, que se apresentava como pertencente à empresa, criou publicações onde prometia distribuir vales-compras no valor de R$500 aos cinco mil primeiros usuários que passassem a seguir a conta, e adicionar stories marcando o perfil fake. Ás 17h a conta já ultrapassava a marca dos 13 mil seguidores. Em suas páginas oficiais, o Max Atacadista pediu aos seus clientes para que não compartilhem esses tipos de publicações duvidosas e solicitou a exclusão das contas por uso indevido da imagem da empresa.

