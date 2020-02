Governo abre concurso para contratar 279 novos servidores

O Governo do Paraná lançou três concursos públicos para contratação de servidores estaduais. Ao todo, são ofertadas 279 vagas para Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e Instituto Água e Terra (IAT).

O Estado vai selecionar funcionários de nível médio e superior para reforçar o quadro do executivo estadual. As remunerações variam entre R$ 2.671,97 (nível médio) e R$ 6.679,93 (nível superior).

De acordo com o secretário de Estado da Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes, as vagas abertas são estratégicas para o Paraná. “O Estado está priorizando a reposição de pessoal em áreas estratégicas. Com o aumento do número de aposentadorias, é primordial recompor os quadros e as vagas agora ofertadas são fundamentais para o Governo do Estado”, explicou.

JUSTIÇA – Para a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho são ofertadas 69 vagas do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE) para servidores que atuarão no atendimento das Unidades Socioeducativas da Secretaria.

São 19 vagas para Agente de Execução – Técnico de Enfermagem. A função é de nível médio e terá remuneração de R$ 1.554,33 e Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intramuros (GADI) de R$ 1.608,04, conforme está previsto em lei.

Serão selecionados, ainda, seis enfermeiros, 14 médicos, três odontólogos, 20 psicólogos e sete terapeutas ocupacionais. O vencimento base é de R$ 3.730,42 e GADI de R$ 1.455,34 para médicos e R$ 1.994,78 para as demais funções.

As inscrições poderão ser feitas entre 26 de fevereiro e 26 de março. A empresa organizadora é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O link do edital pode ser consultado AQUI.

ADAPAR – Para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) são 80 vagas de nível médio e superior. A remuneração varia entre R$ 2.671,97 (nível médio) e R$ 6.679,93 (nível superior). As vagas são para Fiscal de Defesa Agropecuária – Função: Médico Veterinário e Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária – Função: Técnico de Manejo e Meio Ambiente.

As inscrições acontecem entre os dias 2 de março e 2 de abril. A organizadora do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas neste link

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Outras 130 vagas estão abertas para contratação de servidores para o Quadro Próprio do Poder Executivo e que vão trabalhar no Instituto Água e Terra (IAT). As vagas ofertadas são para diferentes municípios do Estado.

Serão contratados 26 Técnicos de Manejo e Meio Ambiente (nível médio), com remuneração de R$ 1.554,33 e Gratificação pelo Exercício de Encargos Especiais, no valor de R$ 1.234,43.

Para nível superior, serão contratados dois Arquitetos, oito Biólogos, 20 Engenheiros Agrônomos, quatro Engenheiros Cartográficos, 17 Engenheiros Civis, 16 Engenheiros Florestais, 19 Engenheiros Químicos, três Geógrafos, oito Geólogos, cinco Químicos, um Sociólogo e um Médico Veterinário. A remuneração é de R$ 3.730,42 e Gratificação pelo Exercício de Encargos Especiais, no valor de R$ 2.312,91.

A empresa organizadora é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As inscrições poderão ser feitas entre 26 de fevereiro e 26 de março. O link do edital pode ser consultado AQUI

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: José Fernando Ogura