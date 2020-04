Governo abre nova chamada pública para profissionais e estudantes da saúde

O Governo do Estado está com vagas abertas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e estudantes da área da saúde que queiram atuar como bolsistas em ações de prevenção e combate ao coronavírus. Serão ofertadas vagas para atuar em 31 cidades do Paraná.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 8h desta quarta-feira, 29 de abril, e o envio da documentação é todo online. O critério de escolha dos bolsistas será por ordem cronológica de inscrição.

Para acessar o edital completo, clique AQUI

Desenvolvido em parceria entre a Superintendência Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Araucária, o novo edital faz parte da 3ª demanda complementar do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus. Atualmente chega a 660 o número de bolsistas contratados.

“A divulgação dos editais tem garantido o reforço no combate ao coronavírus em todo o Estado por meio da contratação de profissionais e estudantes. A iniciativa inédita no Brasil é uma forma inovadora de prevenção a pandemia”, destacou superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Aldo Bona.

TELEMEDICINA

O edital prevê vagas para médicos bolsistas, regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina, atuarem no aplicativo Telemedicina Paraná. A carga horária prevista poderá ser de 20 ou 30 horas semanais no modo de trabalho remoto.

O serviço de atendimento de saúde online possibilita o suporte para diagnóstico clínico de forma remota, permitindo a interpretação de exames e a emissão de laudos médicos e evitando aglomerações em Unidades de Saúde e Postos de Atendimento.

“A Telemedicina Paraná vai transformar o atendimento médico para a população, desburocratizando e ampliando o acesso à ferramenta”, destaca o professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ricardo Zanetti Gomes. “O modelo criado pelo Estado permite utilização de vídeo chamada, fato que aproxima ainda mais o médico do paciente”, afirma ele.

VAGAS REMANESCENTES

A demanda complementar também oferece vagas remanescentes das chamadas anteriores, para profissionais atuarem nas Regionais de Saúde, postos rodoviários de divisa, Departamento Penitenciário e nas Centrais de Informação.

As vagas estão disponíveis para as cidades de Curitiba, Londrina, Guarapuava, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Jacarezinho, Francisco Beltrão, Paranaguá, Irati, Cornélio Procópio, Apucarana, Toledo, Telêmaco Borba, Cianorte, Ivaiporã, Santana do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro, Andirá, Sertaneja, Porecatu, Santo Inácio, Pato Branco, Siqueira Campos, Ibaiti, Quatiguá, Tomazina, Santo Antonio da Platina e Wenceslau Braz.

Texto: Agência de Notícias do Paraná