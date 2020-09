Governo abre processo seletivo para profissionais de saúde mental

O Governo do Estado consolida o programa de saúde mental desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública, nesta quarta-feira (09), com a abertura do processo seletivo simplificado (PSS) para contratar profissionais da área. São 85 vagas para profissionais com ensino superior: 57 psicólogos, 15 médicos psiquiatras ou especialistas em saúde mental e 13 assistentes sociais.

As inscrições começaram às 10h desta quarta-feira, 9 de setembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 22 no link http://www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action=iniciarProcesso e os detalhes do processo de seleção estão no site da Secretaria da Segurança.

“Sabemos que saúde mental é importantíssima para o trabalho de cada um dos agentes e policiais da segurança pública, por isso, precisamos de profissionais competentes nesta área, para darem suporte aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e servidores da Polícia Científica e do Departamento Penitenciário”, afirma o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

EDITAL

O edital explica que os profissionais serão distribuídos por Curitiba, Região Metropolitana e interior do estado, e dois psiquiatras atuarão na Junta Médica da Polícia Militar do Paraná. O salário é de R$ 3.657,27. A carga horária dos psicólogos e dos assistentes sociais será de 40 horas semanais e a dos médicos é de 20 horas semanais.

Das 85 vagas, 10% são destinadas a candidatos afrodescendentes e outros 5% a pessoas com deficiência. O PSS consistirá em prova de títulos referente à escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional. Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados via e-Protocolo Eletrônico Oficial do Estado.

“Nossos servidores estão diariamente expostos a riscos e, por isso, a Secretaria da Segurança, com o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, contrata esses profissionais, que proporcionarão mais qualidade de vida aos integrantes de nossas vinculadas. Nossos profissionais precisam estar bem, para melhor atender a população”, afirmou o diretor-geral da Secretaria da Segurança em exercício e chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos, coronel João Alfredo Zampieri.

De acordo com o edital, no dia 23/09, será divulgado o comprovante de inscrição dos candidatos e, até o dia 25/09, a classificação provisória. A previsão é de que a classificação final do certame seja divulgada em 01/10 e que o início dos trabalhos dos profissionais seja em 20/10.

Texto: Agência de Notícias do Paraná