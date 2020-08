Governo destaca apoio dos municípios no combate à Covid

Em pronunciamento na quarta reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB), transmitida nesta terça-feira, 25 de agosto, pela internet, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, agradeceu, em nome do governador Ratinho Junior, o apoio de todos os municípios nos cinco meses e meio de enfrentamento da Covid-19.

Com presença do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Carlos Andrade, cerca de 200 participantes, entre secretários municipais de Saúde, representantes das 22 Regionais do Estado, diretores e coordenadores de áreas da Secretaria acompanharam o evento.

“Cada notificação feita, cada paranaense atendido e diagnosticado pela assistência, cada exame realizado, tudo passa pelo município”, disse o secretário, ao agradecer pelo trabalho realizado em cada cidade e pelo apoio às ações do Governo do Estado neste momento de pandemia. “Nenhuma ação de combate seria possível se não houvesse uma conjugação de esforços entre municípios e Estado”, afirmou Beto Preto.

Também foi anunciado que a Secretaria da Saúde fará ainda nesta semana prestação de contas ao Cosems e Cresems (Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde) sobre valores recebidos e repassados para enfrentamento do coronavírus, além de levantamento sobre as EPIs em estoque no Estado.

O presidente do Cosems, Carlos Andrade, afirmou que recebe com muito respeito o agradecimento do Governo do Estado. “Sabemos que hoje temos na Secretaria da Saúde uma gestão municipalista e isso nos respalda para várias tomadas de decisão”, disse.

PLANEJAMENTO

Beto Preto disse que a Secretaria já prepara a implementação e a continuidade de vários programas para o período pós-pandemia. “Temos a percepção de que a pandemia vai arrefecer, mas não vai passar a curto prazo. Por isso temos que nos planejar com novas ações para a saúde, seguindo todas as medidas de controle e cuidados necessários”.

Dentro das ações mencionadas pelo secretário, estão o Programa de Atenção à Saúde do Idoso e de Saúde Mental. “Queremos retomar estes programas com mais força ainda, destacando que são áreas muito afetadas na pandemia”, disse. Segundo ele, os idosos como grupo de risco para a infecção pelo coronavírus, e a saúde mental, como chave dos desafios que a nova doença nos trouxe, levaram a mudanças de hábitos e comportamento que influenciarão também no nosso futuro”, afirmou.

Outro ponto salientado pelo secretário é o de implementação de atendimento dos consórcios intermunicipais, como meta para a regionalização dos serviços de saúde.

HABILITAÇÃO

O secretário informou aos participantes do evento que o Ministério da Saúde recredenciou leitos para o Paraná, atendendo pedido da Sesa. “Hoje temos 691 leitos recredenciados e habilitados para Covid-19”.

Ele afirmou que, até agora, mesmo diante de todas as dificuldades de combate à Covid, não faltou leito hospitalar no Estado. “Nossa rede está estrategicamente instalada em todas as regiões, com mais de 1.150 UTIs adulto e infantil e 1.630 de enfermaria”, acrescentou Beto Preto.

PRESENÇAS

Participaram da reunião da CIB o diretor-geral da Secretaria da Saúde, Nestor Werner Júnior; o chefe de Gabinete da Sesa, Geraldo Gentil Biesek; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes; o diretor de Gestão em Saúde, Vinícius Filipack; diretores de Regionais de Saúde, coordenadores de área da Sesa e representantes do Cosems e Cresems.

Texto: Agência de Notícias do Paraná