Grupo Capoeira Show encerra aulas com graduação de alunos

Mais de 400 alunos de capoeira receberam graduações no encerramento das atividades do ano do Grupo Capoeira Show. O projeto aconteceu em nove locais diferentes, como academia, barracão, escolas municipais e particulares e CMEIs. As aulas foram ministradas por seis profissionais: contramestre Canarinho, professor Piratah, graduado Kafune, graduado Flavio, graduada Lagartixa e intermediária Baiana. Eles exercem um trabalho voluntário, com ajuda de custo proveniente de entidades e comerciantes, e algumas turmas através da Prefeitura com aulas gratuitas e outras turmas com aulas particulares.

“A graduação é o símbolo do reconhecimento do esforço nos treinos, é a confirmação que o aluno conseguiu aprender os movimentos. Para cada graduação as dificuldades aumentam, pois algumas exigem que o aluno toque um instrumento, cante, outras exigem testes teóricos, e a apresentação na prática”, contou o contramestre Canarinho.

Segundo ele, os encerramentos ocorreram em vários locais, facilitando o aceso das comunidades, e contaram com a presença de amigos e convidados, que jogaram e brincaram com os alunos. “Os pais também participaram, e concluímos o ano com muita satisfação e sentimento de gratidão e missão cumprida”, agradeceu.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação