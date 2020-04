Grupo de Escoteiro Pedra de Davi vai arrecadar alimentos no dia 2 de maio

Em meio à pandemia do coronavírus, as ações sociais continuam se multiplicando em Araucária. Desta vez é o Grupo de Escoteiro Quadrangular Pedra de Davi que irá realizar uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. A ação acontecerá no sábado, 2 de maio das 9h às 18h, na sede do grupo, localizada Rodovia do Xisto, 6965, bairro Vila Nova, ao lado do Autopeças Araucária.

Para evitar aglomerações, a coleta será no sistema drive thru, ou seja, a pessoa não precisa descer do carro para fazer a doação, basta entregar pela janela ou deixar no porta malas do carro, que um dos membros adultos do grupo, usando equipamentos de proteção individual, fará o recebimento.

As arrecadações serão destinadas às famílias carentes de Araucária.

Quem não puder ir até o local para realizar a doação, poderá ligar no número (41) 98483-5243, que alguém irá buscar na sua casa. O grupo agradece antecipadamente a todas as pessoas que forem contribuir e pede que Deus abençoe a todos.

Texto: Maurenn Bernardo