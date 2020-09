Grupo Ká Entre Nós distribui cestas básicas para famílias carentes

O grupo voluntário de Araucária Ká Entre Nós segue firme no seu propósito de ajudar as pessoas mais necessitadas. Na terça-feira, 25 de agosto, fez a distribuição de 40 cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social da comunidade 21 de Outubro. A ação aconteceu em parceria com o grupo Altimetria, de Curitiba. “Nós fizemos um cadastro das famílias para podermos alcançar mais pessoas, dessa forma, são sempre famílias diferentes que recebem as cestas”, explica um integrante do grupo.

Para continuar com esse projeto social, o grupo conta com a ajuda das pessoas para receber doações de cestas básicas, leite (integral e desnatado), café, chá, ovos, vinas, latas de sardinha, fraldas (adulto e infantil de todos os tamanhos) e itens de higiene pessoal como papel higiênico, pasta de dente, sabonete, shampoo e condicionador, itens de limpeza como sabão em pedra, sabão em pó, bombril e detergente, além de cobertores.

Pelo menos duas vezes por mês o grupo Ká Entre Nós também faz a distribuição de sopa para as famílias da comunidade 21 de Outubro, e conta com a ajuda da comunidade para a doação de ingredientes.

Serviço

As doações podem ser entregues na rua Pintassilgo, 2005, bairro Capela Velha, no horário das 13h às 17h. Os fones para contato são (41) 9 9714-0945 e (41) 9 739-6426.

