Grupo Lanteri cancela apresentação da “Paixão de Cristo”

Em função da pandemia, o Grupo Lanteri, conhecido regionalmente por suas apresentações teatrais sobre “Paixão de Cristo”, cancelou definitivamente as encenações deste ano. O show acontece tradicionalmente na sexta-feira santa e havia sido adiado para o mês de setembro, na esperança do vírus ter sido contido, contudo, o avanço da doença forçou os organizadores a optarem pelo cancelamento.

Contando com cerca de 1,2 mil voluntários envolvidos na produção, a apresentação se tornou a segunda maior encenação sobre o tema no Brasil e todos os anos multidões se reúnem para acompanhar. Nos dois últimos anos o espetáculo passou a ser apresentado no Parque Cachoeira, em Araucária.

Em entrevista a um jornal da capital, Aparecido Massi, diretor artístico do grupo, defendeu que esta foi a melhor decisão a ser tomada diante do quadro da doença “Esperamos que no próximo ano tenhamos condições de realizar o espetáculo na data prevista”, explicou.

