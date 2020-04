Grupo Risotolândia lança hot site e incentiva doação de refeições

A pandemia do coronavírus desencadeou uma crise não esperada pelos brasileiros. Fomos pegos de surpresa, agravando ainda mais a situação da desigualdade e da fome por todo o país. Se antes as comunidades em situação de risco já dependiam de doações, agora a corrente precisa de ainda mais força. Pensando nisso, o Grupo Risotolândia – especializado em refeições coletivas, lançou a campanha “Doe Refeições”. Através do site risotolandia.com.br/projeto-doe-refeicoes-da-risotolandia/ qualquer pessoa que queira contribuir pode comprar uma das opções de refeição disponíveis. A cada refeição comprada para doação, a Risotolândia garante a doação de mais uma, entregando sempre em dobro à Turma da Sopa.

A Turma da Sopa existe há mais de 30 anos e atende comunidades carentes como a do Uberaba em Curitiba e Jardim Independência em São José dos Pinhais. Em uma semana de campanha, já são mais de 10 mil refeições contabilizada.

Serviço

A campanha está sendo divulgada e incentivada nos canais da empresa, que convida a todos para que compartilhem e ajudem nessa importante corrente do bem em um momento tão delicado para todos. Contribua agora: risotolandia.com.br/projeto-doe-refeicoes-da-risotolandia/

Texto: assessoria

Foto: divulgação