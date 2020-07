Guarda Municipal prende envolvidos em roubo de carga e apreende carros roubados

Cerca de 80 mil reais em bebidas e cigarros roubados foram apreendidos pela Guarda Municipal de Araucária na manhã desta quinta-feira, 23 de julho, no Jardim Industrial. As equipes fizeram um cerco, fechando todos os acessos do bairro e conseguiram prender dois homens envolvidos em um roubo de carga realizado na cidade de Mandirituba. Dois carros roubados foram recuperados, e um terceiro veículo, em situação irregular, também foi apreendido.

No momento da abordagem, um dos envolvidos tentou fazer uma senhora de 76 anos como refém. Porém, desistiu e acabou se entregando sem resistência. A idosa não teve nenhum ferimento e passa bem.

Os presos, os veículos recuperados e a carga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, em Curitiba. O setor de inteligência da GM de São José dos Pinhais colaborou com a ação, enviando informações que foram úteis na apreensão.

Foto: divulgação