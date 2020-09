Guarda Municipal prende mulheres que roubavam comércios da área central

Na,tarde desta quinta-feira, 10 de setembro, a Guarda Municipal recebeu a denúncia da dona de uma loja no Centro, informando que duas mulheres haviam furtado alguns produtos no seu estabelecimento, conforme mostravam as imagens das câmeras de monitoramento. Diante das informações, algumas equipes efetuaram buscas nas ruas da região central e acabaram identificando as suspeitas, próximo ao terminal de ônibus.

Os GMs fizeram a abordagem e localizaram com elas, vários produtos que haviam sido roubados de pelo menos três lojas. Os proprietários prestaram queixa contra as mulheres, que foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão.