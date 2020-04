Guarda Municipal prende quarteto envolvido em assalto

Era por volta das 23 horas desta terça-feira, 7 de abril, quando uma equipe da Guarda Municipal patrulhava pela rua Luiz Armando Ohpis, no bairro Capela Velha, e se deparou com um veículo Gol branco, que estaria envolvido em um assalto. Dentro do carro estariam quatro suspeitos, armados com facas.

A equipe então fez a abordagem e confirmou a suspeita. No veículo foram encontradas três facas e um celular. O quarteto, sendo dois maiores e dois menores, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Já na DP, o dono do celular roubado compareceu e reconheceu os quatro suspeitos. O veículo Gol foi entregue na sede da GMA, para ser feita a retirada pela proprietária do mesmo, que é a mãe de um dos menores.

Publicado na edição 1207 – 09/04/2020

Foto: divulgação