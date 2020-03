Guarda Municipal presta socorro a mulher em trabalho de parto

A equipe “Apoio Bravo”, da GMA, recebeu um chamado urgente na madrugada desta terça-feira, 24 de março. Na ligação, a moradora do bairro Fazenda Velha, pedia ajuda aos policiais para socorrer a sobrinha, pois a mesma havia entrado em trabalho de parto e o SAMU não tinha ambulâncias disponíveis para a emergência.

Prontamente, a equipe se deslocou até o local, contudo, encontrou a gestante no banheiro da residência, já com o recém-nascido nos braços dos familiares. Ao constatar que o bebê estava com sianose, ou seja, sofrendo de dificuldades para respirar, os policiais tentaram um novo contato com o SAMU, mas em razão do longo tempo de espera e do risco de óbito do recém-nascido, decidiram levar ambos até o hospital na própria viatura.

Mãe e bebê foram levados até o Hospital Municipal de Araucária (HMA) para passarem pelos cuidados e procedimentos de emergência da equipe médica de plantão. A mãe recebeu o atendimento padrão, já o bebê foi rapidamente encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foto: divulgação