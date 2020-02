Guarda Municipal recupera carro e motocicleta roubados

Por volta das 21h30 de terça-feira, 25 de fevereiro, a central da Guarda Municipal recebeu uma ligação de uma pizzaria localizada na rua Pomba, bairro Capela Velha, que tinha acabado de ser assaltada por indivíduos armados, que estavam em uma motocicleta. Viaturas foram até o local e iniciaram buscas para localizar os meliantes. Na ocupação irregular Israelense, em um lugar de difícil acesso, a GMA conseguiu encontrar em uma casa o veículo modelo Ônix, que havia sido roubado do proprietário da pizzaria.

Ainda no local a equipe localizou a moto usada no roubo e em consulta no sistema, descobriu que a mesma havia sido roubada. Também foram localizado os celulares, eletrônicos e máquinas de cartões de crédito. Ninguém foi preso, pois ao perceber a chegada da viatura os marginais conseguiram fugir. Todos os veículos e produtos recuperados foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020