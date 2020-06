Guarda Municipal recupera veículo roubado

Em patrulhamento pela rua das Camélias, no bairro Costeira, na tarde de domingo, 31 de maio, a Guarda Municipal se deparou com um Gol branco estacionado de forma suspeita, em frente ao Adolescentro. Ao se aproximar do veículo, a equipe percebeu que a chave estava na ignição e que no seu interior também havia uma carteira preta com documentos e cartões.

Ao verificar a placa, foi constatado que o mesmo tinha sido roubado naquele mesmo dia, de um motorista de aplicativo, o qual comunicou o roubo à Polícia Militar. O motorista relatou à polícia que, próximo à empresa Mili, em Curitiba, seu passageiro, de posse de uma faca, anunciou o assalto. Ao recuperar o carro, a equipe tentou entrar em contato com o proprietário, mas sem sucesso. Diante dos fatos. O Gol branco foi guinchado e entregue na Delegacia de Polícia Civil, para procedimentos cabíveis.

Foto: divulgação