A equipe motorizada da Guarda Municipal patrulhava pelo Centro da cidade nesta terça-feira, 11 de fevereiro, quando foi abordada por um popular e este denunciou ter visto o motorista de um Ford Courier prata, com uma arma de fogo.

Com as características do veículo em mãos, a equipe seguiu a ronda, e próximo ao banco Santander, na avenida Victor do Amaral, abordou o veículo. De fato, o motorista portava um simulacro e teve que ir se explicar na Delegacia.

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020