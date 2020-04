Guardas municipais ajudam a salvar vida de recém-nascido

Em pânico, os pais de um bebê de apenas 24 dias precisavam de ajuda para salvar a vida do filho, que estava engasgado com leite. A caminho do pronto socorro, elas jamais poderiam imaginar que topariam com o socorro, e que a história terminaria com um final feliz. E foi assim que na madrugada desta terça-feira, 28 de abril, três guardas municipais de Araucária conseguiram salvar a vida do bebezinho e evitar o pior.

A equipe patrulhava pela rua das Cerejeiras, no bairro Capela Velha quando foi abordada por um morador do jardim Israelense, que estava em desespero, dizendo que seu filho teria se engasgado e já estaria ficando vermelho, com dificuldades para respirar. Na companhia dos GMs Alessandro e Elias, a GM Ketelyn então pegou a criança no colo, realizou a manobra de “Hamlich”, procedimento padrão para este ti o de situação, porém, a criança não reagiu no primeiro momento. A GM insistiu na reanimação e o pequeno respondeu e respirou para alívio de todos. “Foi uma agonia, o bebezinho começou a se mexer, mas não chorava. Então vimos que sua respiração ainda não estava normal e o levamos às pressas para o Pronto Atendimento Infantil, onde ficou aos cuidados das enfermeiras. Aguardamos do lado de fora, e logo o pai veio até nós, dizendo que seu filho estava bem e que iria ficar internado apenas para observação. Foi um alívio, e acho quem saiu ganhando fomos nós, que conseguimos ajudar a salvar uma vida”, disse Katelyn.

Patrícia e Cleilton, pais do bebezinho, agradeceram aos guardas municipais, que agiram rápido e prestaram os primeiros socorros. “Se não fosse eles, não sei se meu bebê teria aguentado até chegar no hospital. Eles foram nosso anjo da guarda”, disse a mãe.

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020