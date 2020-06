Guardas municipais da RMC ministram instrução de tecnologias não letais

No sábado, 6 de junho, agentes da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, Araucária e Mandirituba, estiveram no Tiro de Guerra 05-20 de Campo Largo, ministrando instrução sobre armas, munições e tecnologias não letais, para 50 militares do Exército Brasileiro que se formaram. De acordo com o instrutor GM Ricardo Kusch, a instrução tem como objetivo aprimorar o conhecimento tecnológico de armas não-letais, a exemplo do spray de pimenta, gás lacrimogêneo, munições de borracha, bombas de efeito moral e arma de condutividade elétrica, com intuito de se evitar o uso de armas letais.

Participaram da instrução os guardas municipais Lucas e Rodrigo (Araucária) Cleverson (São José dos Pinhais) e Alves (Mandirituba). Esse foi o segundo ano consecutivo do curso, que vem aumentando os laços entre as forças de segurança municipais da região metropolitana de Curitiba e o Exército Brasileiro.

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020