Guardas Municipais de Araucária participam de curso de requalificação profissional

Foto: divulgação

A Guarda Municipal de Araucária iniciou na sexta-feira, 28 de novembro, o curso de requalificação anual de seus profissionais, que este ano sofreu um pequeno atraso na data, por conta da pandemia do novo coronavírus. A primeira etapa compreende um curso prático de armamento e tiro e também noções de APH (Atendimento Pré Hospital) de combate e se estenderá até os primeiros meses de 2021, isso porque as turmas foram reduzidas e contam, no máximo, com 10 participantes.

Algumas disciplinas do curso foram disponibilizadas pelo SINESP, através do Ministério da Justiça e Cidadania, na modalidade EAD (ensino à distância), e serão monitoradas pelo Setor de Ensino da GMA (SEGMA). Segundo a coordenadora do Setor, GM Miriã, apesar das dificuldades em ministrar as aulas, a Guarda Municipal realizará a requalificação o mais próximo possível dos parâmetros exigidos pela Polícia Federal, visando a excelência do trabalho em prol da comunidade.