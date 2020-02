Handebol conquista a prata na VII Copa Barra Velha

A equipe masculina da Associação Araucariense de Handebol – A.A.H. conquistou a prata na VII Copa Barra Velha de Handebol de Areia, organizada pela Fundação de Turismo, Esporte e Cultura, que aconteceu no sábado, 1º de fevereiro, naquela cidade. A equipe feminina não conseguiu classificação, mas fez uma ótima apresentação.

Os times agora não vão descansar e já começam a se organizar para a 3ª Copa Araucária de Handbeach, que começa no dia 3 de março. Para a realização deste campeonato a Associação também busca patrocinadores para custear as despesas com arbitragem e premiações.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020