Handebol de Araucária participa de competição online e precisa do seu voto para chegar à final

As equipes masculina e feminina da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) vão participar da Quarentena League, uma competição online organizada pela Liga Metropolitana de Handebol (LMH). A batalha virtual das equipes é uma forma de movimentar os atletas nesse momento de pandemia do coronavírus, enquanto os esportes coletivos estão suspensos.

Conforme definido em sorteio, o time masculino da A.A.H. vai disputar com a equipe masculina de Guaratuba, e o feminino da A.A.H. disputará com a equipe feminina de São José dos Pinhais. A batalha será via Stories no Instagram da @ligametropolitanahandebol e quem tiver o maior percentual de votos, segue para a próxima fase. O vencedor ganhará um jogo de uniformes completos para seus atletas.

A disputa dos times de Araucária na Quarentena League será nesta quarta-feira, 6 de maio, às 18:00. Entre no Instagram https://www.instagram.com/p/B_yiWOdnnjZ/?igshid=g3woohvbculz e dê seu voto para ajudar as equipes locais (A.A.H) a se classificarem para a próxima fase e seguirem para a final.

