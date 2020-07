Hissam decreta luto oficial pelo falecimento de pastor Sudeslande

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) decretou na manhã desta sexta-feira, 3 de julho, luto oficial de três dias em todas as repartições públicas do Município em razão do falecimento do pastor Sudeslande Farago Andrade, de 82 anos.

Ele estava internado no Hospital Costantini, em Curitiba, e seu sepultamento acontece ainda na manhã de hoje. De acordo com Hissam, a perda de Sudeslande comove todos os cristãos de Araucária. “O pastor Sudeslande dedicou boa parte de sua vida a evangelizar, a levar a palavra de Deus à nossa comunidade. Sem dúvida a perda de hoje é irreparável e o luto oficial é uma homenagem mais do que justa para alguém que tanto fez por nossa comunidade”, pontuou.

Sudeslande foi consagrado pastor em 1989, e foi em fevereiro de 1993 que ele veio para Araucária, onde assumiu o comando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e comandou mais de 20 congregações.

Na sua vida pastoral, foi dirigente da Congregação do Santa Quitéria, Vila Leão, Vila Nossa Senhora da Luz, Vila Isabel, Capão Raso, Planta Capão Raso, Vila Santo Antonio, Vila São Carlos, abriu o trabalho no Tatuquara e Fazenda Rio Grande.

Pastoreou a igreja em São Mateus do Sul, de 1980 a 1985, e a igreja de Lapa, de 1985 a 1993. Também serviu por dois anos como superintendente na Superintendência de Administração Ministerial e Congregações em Curitiba