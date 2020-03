Hissam suspende férias e discute novas ações para o enfrentamento ao coronavírus

Uma portaria publicada nesta quinta-feira, 19 de março, no Diário Oficial do Município, oficializou a suspensão das férias do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania).

Mesmo oficialmente afastado, o prefeito estava acompanhando diariamente desde segunda-feira (16) as ações de prevenção e contenção ao coronavírus tomadas pela Prefeitura. Porém, nesta quarta-feira ele decidiu suspender também no papel o gozo das férias.

E já na tarde de hoje, em reunião conjunta com as secretarias municipais de Saúde, Governo, Planejamento, Obras Públicas e Educação discutiu um novo pacote de medidas que deve ser anunciada nos próximos dias para resguardar a comunidade araucariense no enfrentamento da doença. “Estamos alinhando algumas questões de engenharia e administrativas e tão logo isso esteja acertado, vamos fazer o anúncio”, adiantou.