Hissam testa positivo para COVID-19

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) testou positivo para o novo coronavírus. O resultado saiu nesta segunda-feira, 22 de junho. Sua esposa, Aline Dehaini, também foi diagnosticada com o vírus. Ambos estão assintomáticos.

De acordo com o apurado por nossa reportagem, Hissam e Aline fizeram o teste PCR na terça-feira passada, 16 de junho, logo após o secretário de Políticas Públicas do Município, Geraldo Carvalho, ter sido diagnosticado com o COVID.

O resultado da amostra colhida na terça-feira da semana passada foi conhecido neste domingo (21) e apontou que Hissam não estava com o vírus, mas Aline sim.

Diante desse quadro, Hissam foi submetido a novo teste, do tipo sorológico, na manhã desta segunda-feira, sendo que o resultado saiu no final da manhã de hoje e confirmou a presença do COVID-19.

Muito possivelmente Hissam tenha contraído o vírus de sua esposa, isso na quarta ou quinta-feira, já que na terça passada ele não estava com a doença e ela sim. Aline, como se sabe, é enfermeira e estava na linha de frente de enfrentamento ao novo coronavírus.

Tanto Aline quanto Hissam estão agora em isolamento domiciliar. Ambos estão assintomáticos. “Nem eu e nem ela sentimos qualquer tipo de mal estar, coriza, falta de ar ou algo assim. Porém, já estamos tomando todos os cuidados possíveis, respeitando o isolamento domiciliar e as orientações da Secretaria Municipal de Saúde”, pontuou.