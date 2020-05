Hoje é o último dia para que interessados em votar nas eleições deste ano façam ou regularizem seu título

Nesta quarta-feira, 6 de maio, é o último dia para que o eleitor regularize sua situação para poder votar nas eleições municipais de 2020. E, apesar de o atendimento presencial estar suspenso nos cartórios eleitorais, é possível ficar em dia com a Justiça Eleitoral de maneira remota.

Isto porque, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou formas para que o alistamento eleitoral (primeira via do título), mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e revisão para a regularização de inscrição cancelada sejam feitos por meio do site dos tribunais regionais eleitorais.

No caso dos moradores de Araucária, o acesso a página para regularização da sua situação eleitoral tem que ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Anota aí o endereço: www.tre-pr.jus.br. Já na página inicial do site há um banner para acesso ao “atendimento eleitoral online”.