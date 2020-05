Homem acusado de homicídio é preso pela GM

Na tarde de domingo, 17 de maio, uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo pela rua Arapongas, no jardim Israelense, quando se deparou com um agrupamento de pessoas, que estariam participando de uma festa. Diante da situação de descumprimento aos decretos municipais, para se evitar aglomerações, os guardas passaram a orientar os presentes. Porém, um convidado que estava no local se mostrou muito nervoso com a presença policial, e tentou sair de fininho, o que levantou suspeita.

O homem foi abordado, e ao checar sua ficha junto ao sistema SESP, a GM constatou que ele era procurado pela justiça. O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de homicídio, Art. 121 do Código Penal.

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020