Homem agride a ex e vai parar na Delegacia

No feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, por volta das 14h30, a Guarda Municipal foi acionada para comparecer na rua Avenca, no bairro Campina da Barra, para atender uma situação de violência doméstica. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas já tinha saído do local quando a equipe chegou. O suspeito também já não estava na casa, porque segundo a mãe, tinha sido espancado por populares e estes também haviam rasgado toda sua roupa. A mulher disse ainda que o filho estava de posse de uma arma branca e que havia perseguido a vítima.

A GM fez buscas e encontrou o suspeito nas proximidades. Ele recebeu voz de prisão, mas como estava muito agressivo, inclusive tentou por várias vezes quebrar a viatura com chutes, chegando a entortar a grade de aço, precisou ser algemado. Ele também desferiu chutes e machucou um dos guardas municipais. O agressor e a vítima foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O guarda municipal foi até o IML para fazer exame de corpo delito.

Foto: divulgação