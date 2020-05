Homem assassinado em 2017 só foi enterrado nesta segunda-feira, dia 18

Uriel do Nascimento, 50 anos, assassinado em 17 de fevereiro de 2017, na rua Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho, foi enterrado nesta segunda-feira, 18 de maio. Isso mesmo! Três anos e três meses depois de sua morte. Uriel foi encontrado morto e seu corpo estava caído na via, com os pés e mãos amarrados por abraçadeiras plásticas, com cerca de 11 ferimentos causados por tiros, na região do crânio. Ele era catador de produtos recicláveis e segundo a polícia apurou na época, tinha antecedentes criminais e há muito tempo não mantinha contato com a família.

Desde o dia do crime, até agora, o corpo de Uriel estava no Instituto Médico Legal, em Curitiba, aguardando a comprovação de parentes biológicos para ser liberado. Porém, segundo informou o IML, nenhum familiar ou conhecido apareceu para fazer o reconhecimento e, desta forma, o corpo foi liberado para sepultamento mediante um alvará judicial. “A liberação aconteceu via justiça porque o corpo de Uriel chegou no início de 2017, já a partir de uma lei de 2018, todos os corpos que são recolhidos pelo Instituto podem ficar por até 30 dias. Caso a família não faça o reconhecimento, são liberados para o sepultamento”, explicou o IML.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020