Homem assedia mulher e vai parar na DP

A Guarda Municipal fazia rondas pela região do Araucária Acqua Park, no jardim Condor, por volta das 3 horas da madrugada de domingo, 26 de janeiro, quando percebeu na rua um homem que parecia estar seguindo uma mulher. A equipe parou para conversar com ela, que bastante nervosa, confirmou a suspeita, alegando que o sujeito estava lhe incomodando e dizendo palavras desagradáveis.

O suspeito foi abordado, e em consulta ao seu nome no sistema SESP, descobriu-se que contra ele tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde ficou à disposição da autoridade de plantão.

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020