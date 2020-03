Homem atira na sogra e na fuga se envolveu em acidente de moto

Um homem acabou baleando a própria sogra neste domingo, 29 de março, na rua Leopoldo Rodrigues, no bairro Capela Velha. A Polícia Militar foi chamada pela ex-companheira do agressor, e relatou que ele pulou o muro, e já com uma arma em punho, passou a ameaçar sua mãe. A mulher estava na porta da casa, com os dois filhos do casal no colo, um menino de 3 anos e outro de 5 meses.

Quando o ex-genro começou a fazer ameaças e exigir que queria ver as crianças, a sogra ficou com medo, pediu que abaixasse a arma para que pudessem conversar, depois entrou na casa e fechou a porta. Nesse momento, o homem ficou revoltado e efetuou vários disparos, que atravessaram a porta, sendo que dois deles acabaram atingindo a vítima na perna e tórax.

O homem então fugiu, sentido ignorado. A mulher foi socorrida por terceiros e levada ao Hospital Municipal de Araucária. No caminho para o HMA, quando passavam pela avenida das Araucárias, próximo ao posto de combustível Cordilheira, as pessoas que socorreram a mulher, viram o autor dos disparos caído ao lado de uma motocicleta. A PM foi avisada e se deslocou até o endereço, onde constatou que ele havia se envolvido em um acidente. O agressor foi socorrido por uma equipe do Siate e encaminhado ao Hospital Trabalhador, em Curitiba, sob escolta policial. A PM informou que junto com ele havia um sujeito moreno, vestindo calça jeans e blusa preta, que após o acidente, teria fugido sentido CIC, com uma arma em punho. Foram feitas buscas nas redondezas, mas o suspeito não foi localizado. A Delegacia de Araucária vai investigar o caso.