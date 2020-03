Homem com mandado apanha e vai parar no hospital

Na segunda-feira, 16 de março, por volta das 2h20 da madrugada, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo bairro Campina da Barra, quando na esquina da rua dos Narcisos com a Lótus, percebeu que havia um homem com a face ensanguentada, pedindo por ajuda. A equipe prestou os primeiros socorros e indagou ao cidadão sobre o que teria acontecido. Este alegou ter sido vítima de uma agressão por arma branca, mas que não se recordava quem teria sido o autor e nem qual seria o motivo da agressão.

O homem foi encaminhado até a UPA para avaliação médica, e quando deu entrada e repassou sua identificação, em seu nome apareceu um mandado de prisão em aberto, com validade até 27 de abril de 2021. Como o suspeito estava com uma lesão grave na cabeça, precisou ser encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ele ficou internado, sob escolta da polícia.

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020