Homem com mandado e com sinais de uso de drogas é preso no Costeira

Uma chamada chegou até a Central da Polícia Militar na manhã de quinta-feira, 6 de agosto, por volta das 11 horas, relatando que no bairro Costeira, um indivíduo estaria fazendo uso de drogas em frente à sua residência. No local a equipe abordou um suspeito, que estava bastante agitado, com sinais psicomotores alterados, aparentemente resultante do uso de drogas.

Ao consultar seu nome no sistema eletrônico, descobriu-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Araucária. Diante disso, o homem foi conduzido para a Delegacia de Araucária, onde deverá prestar contas à justiça. Segundo a PM, o suspeito também apresentava um corte na cabeça, já suturado, e um hematoma no pé direito, que segundo ele, seria resultado de uma briga em data anterior, e já teria recebido atendimento médico.

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020