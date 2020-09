Homem com tornozeleira é baleado e fica em estado gravíssimo no Jardim Tupy

Foto: divulgação

Por volta do meio dia desta quinta-feira, 17 de setembro, um homem foi baleado na rua Ypês, no jardim Tupy, e ficou em estado gravíssimo, correndo risco de morte. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima teria sido atingida na região do peito e do ombro.

Ainda de acordo com a GM, o homem estava de tornozeleira eletrônica, já tem passagens pela polícia, e há suspeitas de que o crime possa ter sido motivado por um acerto de contas. O Siate foi acionado, prestou os primeiros atendimentos ainda no local, mas devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser encaminhada pela aeronave da Polícia Militar a um hospital de Curitiba.