Homem com tornozeleira é preso por dirigir embriagado

Uma equipe da Guarda municipal recebeu uma denúncia de suposto tráfico de drogas na rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra, na noite desta sexta feira, 24 de julho. Dois homens estariam em um GM Kadett de cor vermelha, sendo o condutor um sujeito gordo, que segundo o solicitante, estaria usando uma tornozeleira eletrônica. A testemunha disse ainda que teria visto a dupla fumando um cigarro de maconha e percebeu quando o condutor teria repassado ao outro homem, um pacote, supostamente de cocaína, e teria dito que o valor seria de R$ 20 mil.

De posse das informações, a GM realizou rondas e encontrou o Kadett. Ao tentar a abordagem, o veículo empreendeu fuga, sendo necessário o acompanhamento tático por algumas quadras, até que na rua Valdomiro dos Santos, o condutor obedeceu a ordem de parada.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, no veículo foi achado um cigarro de maconha, que ainda estava aceso. O homem, que não possui habilitação para dirigir veículo automotor, assumiu ser usuário de entorpecentes, disse ser condenado pela justiça e que cumpre a pena em regime domiciliar.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. Ele também irá responder com base no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por dirigir sem a devida permissão, e assinou um Termo Circunstanciado pela posse do cigarro de maconha.

Foto: divulgação