Homem desobedece medida protetiva e vai parar na Delegacia

Um homem foi detido na tarde deste domingo, 31 de maio, por desobedecer a uma medida protetiva contra sua ex-companheira. A prisão aconteceu por volta das 14 horas, na avenida Independência, no bairro Boqueirão. A mulher acionou a Guarda Municipal relatando que o ex estava em frente à sua casa, porque queria ver os filhos.

Ela disse que ele possui a guarda unilateral das crianças, por isso concordou em deixá-las ver o pai, porém, por vontade própria, elas teriam se recusado. Diante da negativa, o homem se desesperou e começou a gritar pelo nome dos filhos. A mulher disse que ficou com medo e por isso acionou a GM. O homem recebeu voz de prisão, mas não acatou as orientações da equipe, e precisou ser contido e algemado. Ele foi levado para a Delegacia, para que as medidas necessárias ao caso fossem aplicadas.