Homem deu “festinha” em casa e foi parar na Delegacia

Apesar das determinações impostas pelo decreto municipal nº 34.379/20, de evitar festas e qualquer tipo de evento que possa provocar aglomerações de pessoas, e ainda as constantes recomendações para que todos fiquem em casa, como meio de evitar a proliferação do coronavírus, tem gente que ainda não entendeu o recado. Na madrugada deste domingo, 22 de março, a Guarda Municipal atendeu uma situação de perturbação de sossego na rua Águia, bairro Capela Velha, que acabou em bate-boca e uma pessoa detida. Um morador estava dando uma festinha em casa, onde o som estava muito alto e havia várias pessoas reunidas, aparentemente alcoolizadas.

Os guardas municipais orientaram o proprietário a desligar o som e a parar com a festa, já que as aglomerações estão proibidas. Além de não acatarem a ordem, o indivíduo e sua esposa começaram a gritar e a desrespeitar a equipe. Diante do desacato e da desobediência ao decreto municipal e ao artigo 268 do Código Penal Lei 2848/07/1940 (infringir determinação do poder público designada a impedir propagação de doença contagiosa), o proprietário da residência foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.