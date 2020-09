Homem é assassinado enquanto aguardava atendimento em uma barbearia no Campina da Barra

Um jovem foi assassinado no início da tarde desta quarta-feira, 2 de setembro, dentro de uma barbearia localizada na Rua das Flores, no bairro Campina da Barra. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Jonath Diembres Ribeiro Lima, 27 anos, aguardava o atendimento quando dois homens entraram no estabelecimento, efetuaram vários disparos contra ele, e depois fugiram. A dupla teria chegado a pé, e fugido da mesma forma, sentido ignorado.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e isolou a área até a chegada da Criminalística e do Instituto Médico Legal, este último responsável pelo recolhimento do corpo. A motivação do homicídio passa a ser investigada pela Delegacia de Polícia de Araucária.

Foto: Marco Charneski