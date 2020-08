Homem é atropelado e morre na PR 423, em frente à Gerdau

Nesta terça-feira, 11 de agosto, um homem perdeu a vida de forma trágica na PR 423, que liga Araucária a Campo Largo. Segundo informações, Noé Pereira de Oliveira, 53 anos, que seria morador do jardim Itaipu, estaria atravessando a rodovia, embaixo do viaduto da empresa Gerdau, quando foi colhido por um caminhão que transportava combustível.

O SAMU de Araucária esteve no local que naquele momento vinha de Campo Largo, esteve no local e tentou prestar socorro, mas nada pode fazer, pois devido à gravidade do acidente, a vítima já estava em óbito. O corpo de Noé foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, de Curitiba.

Foto: Marco Charneski