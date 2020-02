Homem é encontrado morto em via pública, no Capela Velha

Um homem, ainda sem identificação, aparentando aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto na rua Dionísio Gembaroski, no bairro Capela Velha, na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro. Um popular que passava pelo local percebeu uma pessoa caída em via pública, com o corpo todo ensangüentado, e acionou a Polícia Militar. A equipe no local constatou que se tratava de uma vítima masculina, já em óbito, apresentando ferimentos por arma de fogo.

Segundo a Criminalística, a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma cal.32, sendo três nas costas, um no braço direito e um na cabeça, que atingiu o ouvido direito. O homem, que vestia uma blusa preta, camiseta vermelha e calça azul, também estava com as mãos amarradas, com um fio de carregador de celular. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e as investigações sobre o crime ficarão a cargo da Polícia Civil de Araucária.

Foto: Marco Charneski