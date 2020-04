Homem é morto a facadas no bairro Thomaz Coelho

O final de semana foi tenso em Araucária. Um homem foi morto com vários golpes de facada no tórax na tarde de domingo, 26 de março, na rua Presidente Castelo Branco, próximo à empresa Cassol, no bairro Thomaz Coelho. As informações são de que alguns amigos estariam fazendo um churrasco, quando a vítima e mais dois convidados decidiram buscar lenha em um mato. Os rapazes teriam demorado para voltar e familiares foram atrás deles. Foi quando encontraram o corpo de Rosenildo Cruz, 47 anos, caído no mato, na beira da estrada.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime até a chegada da Criminalística. Segundo testemunhas, Rosenildo teria saído da festa na companhia de um homem de alcunha Claudião, que seria morador da Vila Verde, em Curitiba. O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico Legal e as investigações seguem a cargo da Delegacia de Polícia de Araucária.

Foto: Marco Charneski