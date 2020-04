Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança dentro de um ônibus

Em um ato que beira o absurdo, um homem foi preso pela Guarda Municipal na quinta-feira, 23 de abril, por ter mostrado as partes íntimas para uma criança, dentro de um ônibus. A GM foi acionada pelo vigilante do Terminal da Vila Angélica, e este relatou que populares conseguiram conter o suspeito após ele ter tirado a genitália para fora das calças e mostrado para uma menina de apenas 8 anos.

Segundo a mãe, a filha ficou nervosa, começou a chorar e gritou no momento em que, juntamente com outras pessoas, presenciou a cena. No terminal de ônibus o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.