Homem é preso com mandado em aberto por furto

Por volta da meia noite de segunda-feira, 20 de janeiro, a Polícia Militar recebeu um chamado na Rua José Pedro Saad, no bairro Thomaz Coelho. O solicitante afirmava que tinha visto um homem agredindo uma mulher dentro de um veículo Fiat Uno vermelho. A equipe se dirigiu ao local, percebeu o veículo com as mesmas características e abordou o motorista. Naquele momento, não havia nenhuma mulher no carro.

Na revista pessoal os policiais não encontraram nada de ilícito com o suspeito, no entanto, ao consultar sua ficha no sistema de segurança, constatou-se que contra ele havia um mandado de segurança em aberto, com validade até 4 de julho de 2031, pelo crime de furto. A PM deu voz de prisão ao homem e o encaminhou para a Delegacia de Araucária para as medidas necessárias.

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020