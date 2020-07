Homem é preso com tablete de maconha e 17 mudas da planta

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira, 15 de julho, um homem com um tablete de maconha, que também cultivava mudas da planta em pequenos copos plásticos, dentro da própria casa. A equipe patrulhava pela rua Deputado Ardinal Ribas, no bairro Costeira, quando percebeu que um sujeito ficou nervoso ao ver a viatura. A abordagem foi feita e na revista pessoal foram encontrados no bolso da roupa do suspeito, duas embalagens plásticas transparentes contendo maconha. Ele contou aos policiais que morava naquele endereço e que dentro da casa cultivava 17 pés da droga. A equipe fez uma busca e encontrou parte das mudas escondida em cima do telhado da garagem e outra parte embaixo do assoalho da residência.

Dentro de uma gaveta em um móvel do quarto, foram encontrados R$ 90,00 e mais um tijolo de maconha de aproximadamente 64 gramas, além de várias embalagens transparentes semelhantes às que estavam com o suspeito no momento da abordagem. O homem informou ainda que residia sozinho na casa e que havia feito uma negociação, na qual pagou o valor de R$ 600,00, em uma quantidade de cerca de 300 gramas e que as drogas encontradas eram sobras para finalizar a venda.

Também havia na casa três aparelhos celulares de procedência não informada pelo detido e uma balança de precisão. O suspeito confirmou que estava fazendo tráfico de entorpecentes na residência e que iniciou a atividade há cerca de um mês. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Foto: divulgação