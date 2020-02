Homem encontrado morto em via pública é identificado

O homem que foi encontrado morto na rua Dionísio Gembaroski, no bairro Capela Velha, na manhã do dia 7 de fevereiro, teve sua identificação divulgada pelo Instituto Médico Legal. Trata-se de Davi Ribeiro do Nascimento, 37 anos.

Ele foi encontrado morto, caído na via pública, por um popular que passava pelo local. Segundo a Criminalística, a causa da morte foram os ferimentos provocados por arma de fogo.

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020