Homem inconformado com separação tranca mulher em casa e a ameaça de morte

A Guarda Municipal prendeu na quinta-feira, 23 de abril, um homem que, inconformado com a separação, trancou a ex-mulher dentro da residência da ex-sogra e a ameaçou de morte. O fato aconteceu na região do Capinzal, área rural de Araucária. Quando a GM chegou, o suspeito estava na porta, enquanto a ex e a filha ainda estavam trancadas dentro da casa.

A vítima relatou que o ex-companheiro a agredia com frequência enquanto estavam casados e que não estava aceitando separação. Disse ainda, que a todo instante, sofria ameaças de morte e que o homem prometia que iria levar a filha deles embora.

Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia da Mulher e do Adolescente, para as providências cabíveis.

Foto: divulgação